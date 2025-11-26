Милохин рассказал о новой необычной карьере в Дубае Милохин признался, что работает курьером в доставке еды в Дубае

Известный тиктокер Даня Милохин во время стрима на площадке Twitch заявил, что начал работать курьером в службе доставки еды. Блогер, проживающий в Дубае уже три года, ранее пробовал себя в различных сферах деятельности, включая открытие собственного барбершопа и бокс.

Во время трансляции он ответил на соответствующий вопрос от одного из зрителей. Тиктокер отметил, что может посоветовать подписчикам несколько хороших ресторанов в городе.

Ранее американский актер Кевин Спейси сообщил о потере собственного особняка в Балтиморе на фоне скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. По его словам, сейчас он проживает в арендованных апартаментах и гостиницах, работая ведущим в кипрском ночном клубе Monte Caputo, и некоторое время находился на грани финансового краха из-за значительных долгов.

До этого певица Ольга Солнце сообщила, что ее участие в проекте «Дом-2» серьезно препятствовало развитию музыкальной деятельности. По словам бывшей участницы шоу, радиостанции многократно отказывались ставить ее композиции в эфир именно по этой причине.