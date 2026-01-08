Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 11:33

Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу

FT: нефтяные компании из США не решились инвестировать в Венесуэлу без гарантий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские нефтяные компании боятся инвестировать в экономику Венесуэлы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Сначала они хотят получить гарантии со стороны Вашингтона. При этом президент США Дональд Трамп призывает компании поддержать идею перестройки энергетических рынков.

Американские нефтяные компании хотят получить «серьезные гарантии» от Вашингтона, прежде чем они осуществят масштабные инвестиции в Венесуэлу, поскольку президент Дональд Трамп призывает их поддержать его предложение по перестройке энергетических рынков, — говорится в публикации.

По данным The Wall Street Journal, контроль над венесуэльской нефтяной компанией PDVSA может позволить США обвалить мировые цены на нефть. Предполагается, что администрация Трампа уже занялась разработкой плана.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус выразил мнение, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после военной операции США в Венесуэле. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении.

