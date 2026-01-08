Атака США на Венесуэлу
США нашли способ обвалить цены на нефть

WSJ: США через контроль PDVSA запланировали снижение цены на нефть до $50

Контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA может позволить США снизить мировые цены на нефть до $50 (3900 рублей) за баррель, сообщает со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal. По информации издания, администрация президента Дональда Трампа уже занялась разработкой соответствующего плана. Он предполагает установление американского контроля над основной частью добычи и продажи нефти PDVSA. В результате Вашингтон получит возможность управлять добычей большей части нефтяных запасов Западного полушария.

В числе других рассматриваемых мер — создание совместных предприятий между американскими и венесуэльскими компаниями. Реализация этого плана поможет достичь политической цели Трампа по снижению стоимости нефти. Это, в свою очередь, уменьшит цены на энергоносители для потребителей в США. Трамп и его администрация вместе с этим намерены вытеснить из Венесуэлы компании России и Китая.

Падение цены ниже $50 за баррель сделает добычу нефти нерентабельной для многих компаний. Такой уровень цен также может полностью уничтожить сланцевую нефтедобычу в самих Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил, что все доходы Венесуэлы от нефтяных продаж будут использованы для закупки американских товаров. Он пояснил, что данное решение касается приобретения сельскохозяйственной продукции, лекарственных препаратов и специального оборудования. Также в Минэнерго США сообщили, что продажа венесуэльской нефти на мировом рынке уже началась. Этот процесс будет продолжаться неограниченное время. Вашингтон привлек к этому крупнейших мировых трейдеров и основные банки, чтобы обеспечить им необходимое финансовое содействие.

