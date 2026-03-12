Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 06:23

Марочко: после освобождения Червоной Зари ВС РФ создают буфер с двух сторон

Российские подразделения продолжают расширение зоны контроля в приграничье Сумской области, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. После освобождения населенного пункта Червоная Заря наступление ведется одновременно на обоих берегах реки Клевень. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Активная фаза продвижения наблюдается юго-восточнее ранее освобожденного населенного пункта Бобылевка, продолжил эксперт. В настоящий момент штурмовые группы продолжают расширять буферную зону и развивать успех юго-восточнее населенного пункта Бобылевка.

Сейчас наши военнослужащие продолжают продвигаться в этом направлении — вдоль реки Клевень, — причем с обеих ее сторон, и в целом начинает формироваться буферная зона на этом участке, — сказал Марочко.

Ранее военнослужащие 105-го батальона бригады «Помста» ВСУ сообщили о катастрофическом положении на Лиманском направлении после 140 дней на передовой. Украинские бойцы рассказали о десятках неубранных тел сослуживцев и невозможности эвакуировать погибших, из-за чего живые солдаты вынуждены находиться рядом с разлагающимися трупами.

