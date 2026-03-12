Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 08:16

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 марта: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 12 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над акваторией Черного моря, пять БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ВСУ
дроны
беспилотники
Минобороны
