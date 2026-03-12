ВС России уничтожили 20 установок Starlink и дезорганизовали ВСУ

Специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи ВСУ, сообщил ТАСС начальник огневого поражения группировки с позывным Карта. По его словам, это позволило дезорганизовать работу украинских подразделений на отдельных участках в Харьковской области.

Расчеты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю. Также уничтожено более 30 антенн связи и усиления сигнала, около 20 спутниковых установок Starlink, что позволило дезорганизовать работу противника на определенных участках, — рассказал Карта.

Он добавил, что благоприятные погодные условия повышают эффективность выявления пунктов управления беспилотниками, точек запуска БПЛА и специального оборудования ВСУ в Харьковской области.

Ранее офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов заявил, что подразделения «Востока» за сутки ликвидировали три станции Starlink, принадлежавшие ВСУ. Также нанесены удары по пунктам управления беспилотниками и живой силе противника. По словам Герасимова, помимо станций Starlink, российские бойцы уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и три пункта управления беспилотной авиацией.