Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:54

У пассажира в Хабаровске изъяли старинные кресты и монеты

Таможня в Хабаровске пресекла вывоз в Китай старинных икон и монет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хабаровские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай 44 медных монет, 76 нательных крестов и шести миниатюрных икон времен Российской империи, сообщили NEWS.ru в таможенном ведомстве. Предметы обнаружили в багаже гражданина России при прохождении «зеленого» коридора во время выборочного контроля.

Мужчина пояснил, что перевозимые вещи якобы переданы ему знакомым и предназначались для личной коллекции. Экспертиза показала, что медные монеты изготовлены более ста лет назад, а нательные кресты и миниатюрные иконы — более пятидесяти лет назад. Специалисты признали их культурной ценностью.

Согласно действующим правилам, вывоз подобных предметов возможен только при наличии разрешительных документов и обязательном декларировании. В связи с отсутствием необходимых документов все обнаруженные предметы были изъяты.

По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкции данных статей предусматривают штраф и конфискацию товаров.

Ранее таможенники в Пулково изъяли у россиянина поддельные часы Rolex и требуют через суд взыскания штрафа в двукратном размере от рыночной стоимости оригинальных часов. Речь шла о 2,4 млн рублей. Мужчину остановили во время прохождения «красного коридора». При этом россиянин утверждал, что это всего лишь реплика за $300 (23,7 тыс. рублей), но сейчас подумывает потребовать у таможни вернуть ему после уплаты штрафа именно настоящие часы, а не реплику.

таможня
Хабаровский край
Китай
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.