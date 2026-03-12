У пассажира в Хабаровске изъяли старинные кресты и монеты Таможня в Хабаровске пресекла вывоз в Китай старинных икон и монет

Хабаровские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай 44 медных монет, 76 нательных крестов и шести миниатюрных икон времен Российской империи, сообщили NEWS.ru в таможенном ведомстве. Предметы обнаружили в багаже гражданина России при прохождении «зеленого» коридора во время выборочного контроля.

Мужчина пояснил, что перевозимые вещи якобы переданы ему знакомым и предназначались для личной коллекции. Экспертиза показала, что медные монеты изготовлены более ста лет назад, а нательные кресты и миниатюрные иконы — более пятидесяти лет назад. Специалисты признали их культурной ценностью.

Согласно действующим правилам, вывоз подобных предметов возможен только при наличии разрешительных документов и обязательном декларировании. В связи с отсутствием необходимых документов все обнаруженные предметы были изъяты.

По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкции данных статей предусматривают штраф и конфискацию товаров.

Ранее таможенники в Пулково изъяли у россиянина поддельные часы Rolex и требуют через суд взыскания штрафа в двукратном размере от рыночной стоимости оригинальных часов. Речь шла о 2,4 млн рублей. Мужчину остановили во время прохождения «красного коридора». При этом россиянин утверждал, что это всего лишь реплика за $300 (23,7 тыс. рублей), но сейчас подумывает потребовать у таможни вернуть ему после уплаты штрафа именно настоящие часы, а не реплику.