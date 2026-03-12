Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:14

Иран сообщил о десятках тысяч раненых из-за ударов США и Израиля

Посол Ирана Джалали заявил о 70 тыс. раненых после ударов США и Израиля

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Около 70 тыс. человек получили ранения в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, заявил посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса. По его словам, атаки привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей и масштабным разрушениям инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что в результате атак погибли высокопоставленные представители иранского руководства и военного командования. В частности, Джалали напомнил о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также, по его словам, «большого количества военных командиров» исламской республики. Он также обратил внимание на гибель школьниц после удара по школе в городе Минаб.

И, помимо этого, мы наблюдаем, что большое количество других мирных граждан — до сих пор 1 348 граждан погибли, 70 тыс. человек получили ранения, и около 206 школьниц и школьников погибли, 40 профессоров и студентов погибли, и 19 тыс. объектов были разрушено в результате ударов. Это в основном мирные объекты. И 16 тыс. обычных жилых домов также разрушены. 1 647 торговых центров разрушили, — сказал дипломат.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

