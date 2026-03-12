Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту

Бывший принц Эндрю начал проходить курс психотерапии из-за страха сойти с ума, живя в условиях, которые СМИ назвали домашним арестом, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 12 марта?

Зачем Эндрю обратился к психотерапевту

По мнению приближенных к королевской семье, переезд Эндрю в Сандрингем — это часть масштабной стратегии дворца по сокрытию Маунтбеттен-Виндзора от общественности, пока следователи продолжают изучать его связи с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. 19 февраля Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Предположительно, он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном, когда был торговым представителем Великобритании. Экс-принц был освобожден после почти 12 часов, проведенных под стражей в полиции, и продолжает находиться под следствием.

Один из инсайдеров во дворце сказал: «По сути, Эндрю сейчас находится под своего рода домашним арестом. Это не предписание суда, но все понимают, что, если он хочет и дальше жить в достатке за счет финансовой поддержки короля, он должен держаться подальше от внимания общественности».

Другой источник сообщил, что эта ситуация оказала на младшего брата короля Карла III огромное психологическое давление.

Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Эндрю начал ходить к психотерапевту, потому что у него были реальные опасения сойти с ума. Он находится на начальном этапе терапии. Ему назначили консультанта, который специализируется на работе со знаменитостями и членами королевских семей», — рассказал он.

За что раскритиковали Камиллу

Королева Камилла выступила с речью, осуждающей жестокое обращение и насилие в отношении женщин, на мероприятии, посвященном Международному женскому дню. Из-за скандала с Эпштейном, в котором замешан ее родственник Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, Камиллу назвали «наглым лицемером».

«Все, кто пережил насилие в любой форме, многие из тех, кто не смог рассказать свою историю или кому не поверили, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки. Мы с вами, мы рядом с вами сегодня и каждый день, мы солидарны с вами, разделяем ваше горе и сочувствуем вам», — сказала Камилла.

Источник сообщил, что многие возмущены речью королевы. «Было ощущение, что она либо должна была выступить и раскритиковать Эндрю, либо вообще ничего не говорить. К ней и Чарльзу много вопросов о том, что им на самом деле было известно об Эндрю и его отношениях с Эпштейном, и ее речь вызвала в некоторых кругах бурю негодования из-за того, что она не была достаточно откровенной».

