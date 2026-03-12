Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:49

Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем

Певица Нюша Певица Нюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певица Нюша (Анна Шурочкина) сообщила о своем возвращении в Москву из Дубая, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото из аэропорта. Переезд случился на фоне объявления о разводе певицы с бизнесменом Игорем Сивовым.

Москва, встречай, — добавила в подписи к снимку певица.

Несмотря на расставание, звезда не планирует кардинально менять уклад жизни своих детей — семилетней Серафимы-Симбы и четырехлетнего Саффрона. По словам Нюши, она привыкла жить на два города, поэтому дети продолжат постоянно находиться в Дубае вместе с отцом, а она сама продолжит летать к ним из Москвы. Артистка подчеркнула, что не имеет морального права ограничивать общение сына и дочери с отцом, поэтому их привычная среда обитания останется прежней.

В 2022 году Нюша признавалась, что пережила измену мужа во время второй беременности, однако тогда супругам удалось преодолеть кризис. В мае 2024 года исполнительница официально объявила о расставании, отметив, что им с бывшим мужем удалось сохранить прекрасные отношения и взаимопонимание.

Ранее публиковался список звезд, которые оказались в Дубае в разгар вооруженного конфликта. В их числе дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна.

