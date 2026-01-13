Измены мужа, жизнь на две страны, смена имени: где сейчас певица Нюша

Певица Нюша (Анна Шурочкина) после развода возобновила творческую деятельность. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Нюша

Нюша родилась 15 августа 1990 года в Москве. Ее отец Владимир Шурочкин — музыкант, бывший участник группы «Ласковый май», в дальнейшем стал продюсером дочери

Свою первую композицию «Песенка большой медведицы» Нюша записала в пять лет. С 12 лет начала выступать на сцене. В 2007 году исполнительница стала победительницей проекта «СТС зажигает суперзвезду», тогда же официально сменила имя.

«Мое имя было Анна до 2007 года. В паспорте я Нюша Владимировна, все официально», — делилась она.

За годы карьеры Нюша выпустила десятки композиций, включая песни «Вою на луну», «Не перебивай», «Выбирать чудо», «Воспоминание», «Цунами», «Где ты, там я» и другие.

Нюша Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Нюши

В 2014 году Нюша начала встречаться с певцом Егором Кридом. Пара рассталась в 2016 году. По словам исполнителя, на их разрыв повлияли ссоры на фоне его ревности. Владимир Шурочкин также признавался, что был против этих отношений дочери.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014 году, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез», — говорил он.

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018 году у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Сафрон. В 2022 году артистка дала интервью Светлане Бондарчук, в ходе которого призналась, что супруг изменял ей во время второй беременности.

«Мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Не хотела бы погружаться в подробности, но хотела бы сказать, что важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов», — сообщила она.

В августе 2024 года, после полугода свободных отношений, Нюша официально развелась с Сивовым. Их дети остались жить с отцом в Дубае.

«Дети в целом привыкли, что мы путешествуем, что я уезжаю работать. Для них не так сильно что-то поменялось, когда я стала уезжать. Поэтому мне кажется, они особо не ощущают разлуку. Я достаточно часто летаю к ним, мы постоянно созваниваемся», — рассказала исполнительница в интервью NEWS.ru.

По словам Нюши, после развода она ходит на свидания, однако не спешит строить серьезные планы.

Нюша и Егор Крид Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно об отъезде Нюши из России

В марте 2022 года Нюша вместе с Игорем Сивовым и их детьми уехала в ОАЭ. Свой отъезд певица объяснила тем, что ее муж в основном работает за границей, поэтому они приняли решение жить на два города: Москву и Дубай

Затем в мае артистка сообщила о переезде в Израиль. По ее словам, там она собиралась освоить новую профессию.

«Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству», — поделилась она.

Чем сейчас занимается Нюша

Нюша после развода вернулась на сцену. В 2025 году она выпустила синглы «Не бойся 2.0», «Целуй 2.0», «Непогода», «Цунами», «Хрусталь» и «Ядовитая». В январе 2026 года артистка презентовала клип на песню Amore.

Певица продолжает жить на две страны. Она работает в Москве и регулярно ездит к детям в Дубай.

«Я живу на два города до тех пор, пока мне это комфортно и пока я в ресурсе. Плюс я работаю в том числе и в Дубае. То есть детки и сюда приезжают, в Москву, и я туда езжу работать», — объяснила она в подкасте «ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ».

