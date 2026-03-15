Москвичей предупредили о возвращении заморозков в середине марта

Заморозки и минусовая температура вернутся в Москву уже на следующей неделе, таким прогнозом поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, которые приводит ТАСС, ночью столбики термометров будут колебаться около нуля и временами опускаться ниже. В некоторые дни ожидается температура до минус четырех градусов.

Ночью будет минусовая температура, около нуля, минус три — плюс два, минус четыре — плюс один, еще будет минус слабый, — предупредила Паршина.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что погоду в столичном регионе с 16 по 22 марта продолжит определять антициклон, а на севере будет находиться циклон, который перекрывает доступ холодных воздушных масс в центр европейской части страны. По его словам, благодаря этому с запада в Москву поступает хорошо прогретый воздух. При этом среднесуточное значение температуры в столице будет превышать нормы климата на пять — восемь градусов.