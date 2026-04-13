«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на зарубежных соревнованиях с флагом и гимном страны. Что сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, реакция Госдумы и представителей водных видов спорта — в материале NEWS.ru.

Ограничений больше нет

13 апреля World Aquatics сняла ограничения с российских и белорусских взрослых спортсменов и допустила их до международных соревнований с флагом и гимном страны. В прошлом году отечественные атлеты участвовали в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, но в нейтральном статусе. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

«В соответствии с решением Всемирного бюро водных видов спорта и по согласованию с Подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU) и Всемирным комитетом спортсменов по водным видам спорта руководящие принципы участия спортсменов в соревнованиях по водным видам спорта в период политического конфликта больше не будут применяться к взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством. Они смогут участвовать в соревнованиях по водным видам спорта наравне со своими коллегами, представляющими другие спортивные национальности, в соответствующей форме, с флагами и гимнами», — говорится в заявлении World Aquatics.

«Здравый смысл победил»

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что решение World Aquatics о полноценном допуске россиян открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями.

«Уверен, все команды будут выступать. Спортсмены тренируются, чтобы выступать, а не бойкотировать. Спорт должен оставаться вне политики», — сказал он на пресс-конференции.

Мазепин выразил надежду, что женская сборная России по водному поло выступит на чемпионате мира с флагом и гимном.Турнир пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля. Также, по словам Мазепина, после решения World Aquatics Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта.

Женская сборная России по водному поло Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Дегтярев поблагодарил World Aquatics за полноценный допуск РФ до соревнований. Он заявил, что международный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей.

«Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом в январе на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

World Aquatics последовательно допускала российских спортсменов до международных стартов, несмотря на критику представителей других стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Здравый смысл победил. Международная федерация плавания последовательно допускала наших спортсменов, несмотря на жесткую критику некоторых. Большая благодарность прежде всего новой объединенной Федерации по водным видам спорта России, нашему олимпийскому комитету России. Спортивная дипломатия победила. Я поздравляю наших спортсменов, у которых появляется реальная возможность бороться с сильнейшими соперниками во всем мире и прогрессировать», — сказал Свищев.

Федерация водных видов спорта России проделала колоссальную работу по возвращению национальной символики российским атлетам, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Алла Шишкина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Я очень счастлива. Поздравляю всех спортсменов, всех тренеров и всю федерацию. Я уверена, что была проделана большая и, как мы видим, плодотворная работа. На Олимпиаде в Токио я очень сильно переживала и плакала от того, что не могу петь гимн своей родной страны, не могу смотреть на триколор. И это были мои заключительные Олимпийские игры. Мы выиграли. Было несправедливо, что наша команда была лишена такого счастья — петь гимн страны. Я очень хочу пожелать нашим спортсменам побед, чтобы они как можно чаще и больше поднимались на первую ступень пьедестала и у них была возможность исполнять гимн и смотреть на триколор», — сказала Шишкина.

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поблагодарила Мазепина за плодотворную работу по снятию ограничений со спортсменов.

«Это радостная весть! Была надежда, что такое произойдет. У нас сильный президент Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Вот результат его работы. Здорово!» — сказала Покровская.

Спортивный комментатор олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов в разговоре с NEWS.ru отметил, что изначально полноценный допуск росийских пловцов был запланирован в мае.

«Это решение можно только приветствовать. Мы готовились к этому решению, потому что Мазепин неоднократно говорил о допуске российских пловцов в мае. Это произошло уже в апреле. Тоже неплохо», — заявил Панкратов.

Дмитрий Мазепин Фото: kremlin.ru

Двойной удар по Украине

Решение World Aquatics было принято в день, когда должен был состояться матч Россия — Украина по водному поло. Команды должны были встретиться в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Россия выступает на турнире под нейтральным флагом, поскольку игры стартовали до возвращения национальной символики.

За сутки до игры Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обратилась в World Aquatics с требованием отменить встречу. Их позиция была однозначной: «Матча не должно быть». Экс-капитан украинской сборной и представитель ФВПУ Александр Дядюра заявил, что обе сборные по ходу турнира максимально разводили даже по времени.

«Мы и близко не видели команду россиян. Нас максимально разводили — и по сторонам, и по времени. До последнего не было понятно, попадем ли мы на них», — рассказывал Дядюра.

World Aquatics отклонила запрос Украины. Сборная России прибыла на матч и ждала своего соперника, который так и не явился. Украине засчитали техническое поражение со счетом 0:5. Незадолго до этого World Aquatics вернула россиянам флаг и гимн на международных соревнованиях.

РФ заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира. Для отечественных ватерполистов это первый международный турнир за четыре года.

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала отказ сборной Украины по водному поло играть против России непоследовательным выражением протеста. Она отметила, что в данной ситуации больше всего жалко спортсменов.

«Понятно, что это шантаж, но жалко спортсменов. Это же не их решение, а политическое. Таким образом хотят показать, что так будет и в других видах спорта. Но в них почему-то не снимаются, например в теннисе, фехтовании, гимнастике. Абсурд. Решили в очередной раз непоследовательно показать свой протест. Видимо, их логика такая: если есть хоть какой-то шанс проиграть России, мы не едем», — заявила Журова.

В командных видах спорта Россия и Украина не встречались с 2022 года.

