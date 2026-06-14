Худрук новороссийского театра погиб в дорожной аварии

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна Евгений Кушпель погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщил глава города Андрей Кравченко в своих социальных сетях. По его словам, трагическая авария произошла вечером 13 июня.

Обстоятельства ДТП в данный момент уточняются. Информации о других пострадавших или причинах трагедии пока не поступало.

Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя, — написал Кравченко.

Театральное сообщество Новороссийска понесло тяжелую утрату. Евгений Кушпель внес значительный вклад в развитие культуры города, и его смерть стала большим шоком для коллег и поклонников театра. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что количество жертв дорожно-транспортного происшествия на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск под Одинцово увеличилось до трех человек. Прокуратура Московской области проинформировала, что два человека скончались на месте аварии до приезда медиков, еще один умер в машине скорой помощи.