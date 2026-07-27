В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году

В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году Член ОП Машаров: с 1 октября 2026 года военные пенсии планируют повысить на 4%

Военные пенсии в России планируют проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что этот показатель предварительный.

Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026–2028 годы, — сказал Машаров.

Окончательный размер индексации могут назвать в сентябре 2026 года. По словам эксперта, если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, правительство может увеличить коэффициент индексации.

Машаров пояснил, что размер военной пенсии связан не напрямую с инфляцией, а с ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация пройдет автоматически, без необходимости подачи заявлений. Повышение коснется бывших военнослужащих и представителей силовых ведомств, включая сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тыс. рублей. По информации Социального фонда, в июне средняя пенсия составила 25 838 рублей против 24 005 рублей годом ранее. Кроме того, в 2026 году минимальный размер страховой пенсии составит 14 287,49 рубля. В 2025 году этот показатель составлял 13 278,4 рубля.