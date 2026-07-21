Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 17:00

Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии

Финансист Балынин: в 2026 году размер страховой пенсии составит 14 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году минимальный размер страховой пенсии составит 14 287,49 рубля, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в 2025 году показатель составлял 13 278,4 рубля.

В то же время важно также отметить, что чем больше будет сформировано ИПК, тем выше будет размер страховой пенсии по старости. Например, при сформированных к дате назначения страховой пенсии 30 ИПК ее размер будет равен в 2026 году 14 287,49 рубля (156,76 рубля * 30 + 9584,69 рубля в виде фиксированной выплаты к страховой пенсии), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что для назначения страховой пенсии по старости нужно выполнить три условия. По его словам, необходимо достичь общеустановленного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян за год увеличился на 2623 рубля. В июне 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 737 рублей.

Общество
пенсии
финансисты
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал громкое заявление о возможной блокаде Саудовской Аравии
Суд отложил рассмотрение иска к Euroclear на 175,7 млрд рублей
Самолет НАТО засекли в воздушном пространстве Латвии
Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА
Правящая партия Германии выберет нового лидера фракции после скандала
Врачи спасли россиянку с беременностью в рудиментарном роге матки
Российская армия ударила по цеху судоремонтного завода в порту Черноморска
Хакеры прорекламировали криптовалюту на взломанном аккаунте Ле Пен
Инфантино призвали уйти из ФИФА после скандальных решений на ЧМ-2026
«Отрыжка девяностых»: Милонов высказался о черных риелторах
ВС России нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ
Стали известны дата и место похорон журналиста Бурлаки
В порту Николаева поразили судно с ценным грузом для ВСУ
«Я был очень расстроен»: бодибилдер о смерти Вадима do4a Иванова
Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей
Армия России атаковала объекты ВСУ в порту Одесса
ВСУ стерли критику экс-министра обороны после его отставки
Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае
Украинскую учительницу наказали за показ мультфильма на русском языке
Российские дроны обрушились на логистические центры ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.