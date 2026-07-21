Финансист назвал минимальный размер страховой пенсии

В 2026 году минимальный размер страховой пенсии составит 14 287,49 рубля, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в 2025 году показатель составлял 13 278,4 рубля.

В то же время важно также отметить, что чем больше будет сформировано ИПК, тем выше будет размер страховой пенсии по старости. Например, при сформированных к дате назначения страховой пенсии 30 ИПК ее размер будет равен в 2026 году 14 287,49 рубля (156,76 рубля * 30 + 9584,69 рубля в виде фиксированной выплаты к страховой пенсии), — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что для назначения страховой пенсии по старости нужно выполнить три условия. По его словам, необходимо достичь общеустановленного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян за год увеличился на 2623 рубля. В июне 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 737 рублей.