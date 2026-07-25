Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год Средняя пенсия неработающих россиян увеличилась на 1,8 тыс. рублей за год

Средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. По информации ведомства, в июне средняя пенсия составила 25 838 рублей против 24 005 рублей годом ранее.

При этом в двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — пенсия работающих россиян превысила отметку в 35 тыс. рублей. В августе запланирован перерасчет пенсионных выплат. Прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших средства материнского капитала на формирование пенсии, — 19,3%.

Ранее стало известно, что в июне разница между средним размером пенсий в российских регионах составила почти 23,5 тыс. рублей. Наибольшие выплаты зафиксировали на Чукотке, где пенсионеры в среднем получали 42 270 рублей в месяц. Самый низкий показатель оказался в Дагестане — 18 890 рублей.

Кроме того, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году минимальный размер страховой пенсии составит 14 287,49 рубля. Он отметил, что в 2025 году этот показатель составлял 13 278,4 рубля. Финансист подчеркнул, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо достичь общеустановленного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.