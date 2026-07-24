Разрыв в пенсиях россиян между регионами достиг рекордных сумм Соцфонд: разница между средней пенсией в регионах РФ достигла 23,4 тыс. рублей

В июне разница между средним размером пенсий в российских регионах составила почти 23,5 тыс. рублей. Наибольшие выплаты зафиксированы на Чукотке, тогда как самые низкие — в Дагестане, следует из данных статистики Социального фонда России.

Лидером по среднему размеру пенсионного обеспечения стала Чукотка. В этом регионе пенсионеры в среднем получали 42 270 рублей в месяц. Самый низкий показатель зарегистрирован в Дагестане, где средняя пенсия составила 18 890 рублей.

Таким образом, разрыв между регионами с максимальным и минимальным средним размером пенсионных выплат достиг 23 380 рублей. В целом по стране средняя пенсия в июне составила 25 402 рубля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого стало известно, что россияне, которые присматривают за пожилыми и инвалидами, со следующего года начнут подтверждать такой уход для пенсии по новым правилам — не после, а до периода присмотра — и продлевать заявление каждый год. Также потребуется письменное согласие подопечного.