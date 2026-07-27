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27 июля 2026 в 07:15

Украинские бобры рванули в Польшу на ПМЖ ради райской жизни

Зоолог Нарбут: украинские бобры бегут в Польшу из-за лучших условий для жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бобры из приграничных районов Украины стали активно мигрировать в Польшу из-за лучших условий для жизни, заявила польский зоолог Вероника Нарбут. По ее словам, в Польше бобр взят под жесткую опеку, и лишь при катастрофическом уроне хозяйству власти могут дать разрешение на регулирование поголовья, на Украине же он законодательно считается промысловым зверем, передает РИА Новости.

В приграничных районах Польши и Украины имеются большие популяции бобров. Но если говорить о масштабах ущерба, то в Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных, — отметила Нарбут.

Кроме того, добавила ученый, миграцию стимулирует более развитое сельское хозяйство на польской стороне. Животные осваивают поймы Западного Буга и Сана, а также мелкие приграничные реки и болота. Она подчеркнула, что польская популяция бобров сейчас насчитывает около 150 тыс. особей, что делает ее одной из крупнейших в Европе.

Ранее ученый Иван Башинский рассказал, что бобры положительно влияют на экосистемы водоемов. Он отметил, что бобровые пруды полезны для окружающей среды.

Европа
Украина
миграция
Польша
бобры
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