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25 июля 2026 в 11:40

Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин

Польша может не вернуть Украине картины «Портрет Роксоланы» и «Портрет юноши»

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Украина может столкнуться с трудностями при возврате двух картин из коллекции Львовского исторического музея, вывезенных в Польшу на время боевых действий, сообщает газета Rzeczpospolita. Речь идет о «Портрете Роксоланы» XVI века и «Портрете юноши» художника Алойзы Рейхана, которые сейчас находятся в музее Среднего Поморья в Слупске.

По данным издания, наследники князя Анджея Любомирского через суд добиваются запрета на передачу полотен Украине до завершения разбирательства. Их представители утверждают, что произведения входили в коллекцию Любомирских и должны остаться на территории Польши.

Во Львовском историческом музее настаивают, что картины являются частью государственного фонда Украины. Там подчеркивают, что полотна были вывезены в Польшу исключительно для сохранности и после завершения необходимых процедур должны быть возвращены.

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Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
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