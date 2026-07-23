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23 июля 2026 в 15:08

Бастрыкин назвал удар ВСУ по музею в Крыму посягательством на культуру

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Атака ВСУ на Севастопольскую панораму стала показательным примером посягательства на культурные символы, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он добавил, что инцидент наглядно демонстрирует попытки уничтожения исторического и культурного наследия.

ВСУ атаковали Севастопольскую панораму, нарушив ряд международных документов. Это показательный пример посягательства на культурные и духовные символы, — сказал глава ведомства.

Бастрыкин также сообщил о расследовании уголовного дела и оценке ущерба, причиненного атакой на объект культурного наследия. Он отметил, что украинские националисты регулярно совершают посягательства на памятники культуры и истории в различных российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал удар по музею-панораме «Оборона Севастополя» вопиющим случаем. Он добавил, что за этим преступлением стоит не только Киев, но и Лондон, без одобрения которого была невозможна эта атака.

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