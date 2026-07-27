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27 июля 2026 в 07:05

Названы БАДы и травы, способные разрушать печень

Хирург Болдырев: мать-и-мачеха и чистотел токсичны для печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мать-и-мачеха и чистотел токсичны для печени, заявил NEWS.ru врач-хирург Центра Шумакова Михаил Болдырев. По его словам, опасные растения и некачественные биодобавки, которые пациенты принимают для очищения организма, на самом деле могут стать причиной тяжелых поражений организма и привести к госпитализации.

Желание «помочь» организму часто приводит пациентов в кабинет врача. В Сети активно обсуждается тюбаж, или слепое зондирование, когда люди пьют масло или сорбит и ложатся с грелкой на правый бок. Вместо ожидаемой легкости вы можете спровоцировать движение камней в желчном пузыре. Это прямой путь к закупорке протоков, колике или острому панкреатиту — состояниям, с которыми люди попадают в экстренную хирургию. Еще один способ «почистить» печень — прием БАДов и трав. Состав многих добавок часто не соответствует заявленному, а некоторые растения, например, окопник, мать-и-мачеха или чистотел, сами по себе токсичны для печени и могут вызвать лекарственный гепатит. Не стоит прибегать к детокс-программам и экстремальным диетам, — сказал Болдырев.

Он добавил, что некоторые пациенты ошибочно считают лечебную перфузию печени доступной процедурой. По словам хирурга, в интернете люди читают об этом методе, но не вникают в суть, тогда как на самом деле эта сложнейшая технология применяется исключительно для сохранения донорских органов перед трансплантацией.

Отдельно хочу развеять миф о перфузии печени как о процедуре, которая может быть выполнена больному. В Сети люди читают об этом методе, но не понимают деталей. На самом деле перфузия — это сложнейшая медицинская технология, которая используется исключительно для сохранения и реабилитации донорских органов перед трансплантацией реципиенту. То, что реально может помочь не только печени, но и всему организму, — это сбалансированное питание, отказ от алкоголя, достаточное количество жидкости, регулярная физическая активность и плановая диспансеризация, — заключил Болдырев.

Ранее сообщалось, что врачи Нижневартовска спасли жизнь женщине, у которой развилась тяжелая форма токсического гепатита после двухмесячного приема биологически активных добавок. Пациентка принимала средства для «укрепления печени, почек и общего здоровья» по совету знакомых.

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