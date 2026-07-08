Женщина попала в больницу с токсическим гепатитом из-за БАДов

Врачи Нижневартовска спасли жизнь женщине, у которой развилась тяжелая форма токсического гепатита после двухмесячного приема биологически активных добавок, сообщает Telegram-канал «112». Пациентка принимала средства для «укрепления печени, почек и общего здоровья» по совету знакомых.

Специалистам потребовалось два месяца интенсивной терапии, чтобы стабилизировать состояние больной. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что в составе принимавшихся ею средств содержались вещества с прямым гепатотоксическим действием, которое вызвало печеночно-клеточную недостаточность.

Ранее диетолог, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что БАДы не могут полностью заменить микроэлементы, поступающие в организм с пищей. Она отметила, что важны не только витамины, но и поддержание здоровья системы ЖКТ.

Врач объяснила, что это совокупность бактерий, грибов и прочих микроорганизмов, которые обеспечивают здоровую работу кишечника. По ее словам, БАДы не могут заменить полноценное питание, так как они лишь переносят витамины и минералы из кишечника в клетки, где те участвуют в биохимических процессах.