Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице

Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице В Югре возбудили дело после гибели выпавшего из окна пятилетнего мальчика

В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа пятилетний мальчик погиб после падения из окна многоэтажного дома, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

31 июля 2026 года пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в 6-м микрорайоне города Радужный. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре округа сообщили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям родителей по воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Октябрьской. Пока мать находилась на кухне, ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз.