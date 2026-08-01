Убийцы россиян из Таиланда могут разделить участь своих жертв Обвиняемых в убийстве россиян в Таиланде может настигнуть смертная казнь

Четырех фигурантов дела об убийстве пяти человек, среди которых были двое россиян, доставили в провинциальный суд Паттайи, за совершенные преступления им грозит смертная казнь, сообщает Thai PBS. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу и выступило против освобождения их под залог из-за тяжести предъявленных обвинений.

Уточняется, что фигурантам вменяют умышленное убийство, сокрытие тел, изнасилование, разбой, а также незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. При доставке в суд один из подозреваемых принес извинения и заявил о раскаянии, а другой заплакал. Председатель коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан отметил, что оба задержанных признали вину.

Ранее сообщалось, что россиян убили в Таиланде после похищения. 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения в живот, а его 22-летнюю сестру забили насмерть кулаками. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал во время следственного эксперимента, что после похищения россияне пытались сопротивляться.