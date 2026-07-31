Появились ужасающие детали убийства брата и сестры в Таиланде Подростка из Тюмени убили двумя выстрелами в голову в Таиланде

Подростка из Тюмени застрелили двумя выстрелами в живот, а его сестру насмерть забили кулаками, передает Thairath. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал на следственном эксперименте, что после похищения 17-летний Роман и его 22-летняя сестра Диана пытались оказать сопротивление. Он также отрицал, что совершал в отношении девушки насильственные действия.

На вопрос о мотиве — убийство детей ради мотоцикла — мужчина ответил, что рассчитывал найти у них ценные вещи. Из-за сильных ливней следы захоронения у горы Као Чи Чан почти полностью смыло, однако именно там следователи нашли останки брата и сестры, а также три тела, которые пока не опознаны — предположительно, это муж, жена и их ребенок, ставшие случайными свидетелями похищения.

Ранее посольство России в Таиланде выразило надежду, что расследование убийства россиян — брата и сестры Назимовых — будет проведено беспристрастно, а виновные понесут справедливое наказание. До этого были задержаны подозреваемые по делу об исчезновении двух россиян. Фигуранты признались в убийстве обоих.

Кроме того, сообщалось, что главных подозреваемых по делу о похищении российских брата и сестры в Таиланде заметили в соседней провинции переодетыми в полицейскую форму. Они преодолели более 100 км на мотоцикле до провинции Чантхабури.