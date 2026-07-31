Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 16:19

Появились ужасающие детали убийства брата и сестры в Таиланде

Подростка из Тюмени убили двумя выстрелами в голову в Таиланде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подростка из Тюмени застрелили двумя выстрелами в живот, а его сестру насмерть забили кулаками, передает Thairath. Один из задержанных лидеров тайской ОПГ рассказал на следственном эксперименте, что после похищения 17-летний Роман и его 22-летняя сестра Диана пытались оказать сопротивление. Он также отрицал, что совершал в отношении девушки насильственные действия.

На вопрос о мотиве — убийство детей ради мотоцикла — мужчина ответил, что рассчитывал найти у них ценные вещи. Из-за сильных ливней следы захоронения у горы Као Чи Чан почти полностью смыло, однако именно там следователи нашли останки брата и сестры, а также три тела, которые пока не опознаны — предположительно, это муж, жена и их ребенок, ставшие случайными свидетелями похищения.

Ранее посольство России в Таиланде выразило надежду, что расследование убийства россиян — брата и сестры Назимовых — будет проведено беспристрастно, а виновные понесут справедливое наказание. До этого были задержаны подозреваемые по делу об исчезновении двух россиян. Фигуранты признались в убийстве обоих.

Кроме того, сообщалось, что главных подозреваемых по делу о похищении российских брата и сестры в Таиланде заметили в соседней провинции переодетыми в полицейскую форму. Они преодолели более 100 км на мотоцикле до провинции Чантхабури.

Азия
Таиланд
убийства
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб после атаки ВСУ на фермерское хозяйство
«Сотни тысяч ежемесячно»: в СВОП подсчитали реальные потери Киева
Молодой Маяковский приставал к москвичам и портил клумбы
Россияне вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года и взяли медали
В Европе компании возвращаются к использованию старой техники
Водитель снес людей на российской трассе и скрылся
Росгвардия задержала пару за махинации с ценниками в магазине Подмосковья
Появились новые подробности избиения ученого в Екатеринбурге
В Белграде нашли чемодан с останками россиянки
Толпа пьяных украинцев с девушкой в багажнике попала в аварию в Польше
Стало известно о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако
Мужчину заподозрили в убийстве жены спустя 33 года после ее смерти
Бывший рекордсмен КХЛ скончался от рака в 39 лет
«Берегитесь»: сенатор о желании Зеленского атаковать РФ с помощью Starlink
Васильев оценил отношения Армении с ОДКБ на фоне учений НАТО
Захарова указала на причину массового прорыва мигрантов в испанскую Сеуту
Самолет сбил лису при вылете из Домодедово
Лесные пожары в Турции: обстановка сегодня, 31 июля, опасность для туристов
Появились ужасающие детали убийства брата и сестры в Таиланде
«Круто разбирается»: Пересильд рассказала, какой главный совет ей дал отец
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.