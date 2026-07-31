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31 июля 2026 в 17:14

«Русофобия и хамство»: Губерниев о недопуске хоккеистов из РФ к ЧМ-2027

Губерниев назвал русофобией и хамством недопуск России к ЧМ-2027 по хоккею

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал недопуск российских хоккеистов на чемпионат мира 2027 года откровенной русофобией и хамством. В разговоре с Metaratings он указал на странность официальной формулировки решения, в которой говорится о вопросах безопасности и целостности соревнований.

Нас снова не допустили, но формулировка гадкая. Хоть бы сформулировали нормально, а то какая-то ерунда. Безопасность и целостность спорта? Это откровенная русофобия и хамство. Наши фехтовальщики выступали на чемпионате мира — это разве сильно ударило по безопасности и цельности спорта? А в хоккее, видимо, ударит. Ну, хорошо. Пока ситуация не поменяется, нас не допустят ни в хоккее, ни в биатлоне, — сказал Губерниев.

Ранее Международная федерация хоккея отказала российской сборной в праве участия в ЧМ-2027. Данное решение было принято по итогам повторного рассмотрения запроса, представленного Федерацией хоккея России.

До этого призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Даниил Марков заявил, что готов выставить свои награды на аукцион. Полученные от продажи средства он намерен направить на поддержку участников специальной военной операции. В активе российского спортсмена числятся бронзовая медаль Олимпиады 2002 года и чемпионский титул мира 2008 года.

Спорт
Хоккей
Россия
Дмитрий Губерниев
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