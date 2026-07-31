Жители одной страны массово исчезли Не менее 1338 жителей Венесуэлы пропали после мощного землетрясения

Не менее 1338 жителей числятся без вести пропавшими в венесуэльском штате Ла-Гуайра после землетрясения 24 июня, сообщил губернатор Хосе Алехандро Теран радиостанции Union Radio. Цифра получена из реестров жилья, переписи 95080 человек и обращений граждан.

Стихия затронула 8,55% территории штата, разрушены 180 зданий, еще 750 повреждены. В лагерях временного размещения находятся около 20 тыс. человек, им предоставляют питание, медпомощь и психологическую поддержку.

Ранее в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что в Венесуэле близ города Валенсия произошли два мощных толчка магнитудой 6,2 и 7,1. Подземные колебания зафиксированы в 22:04 по местному времени (01:04 мск), эпицентр находился на глубине 35 км в районе крупного населенного пункта.

Кроме того, японские власти объявили экстренное предупреждение на острове Кюсю после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего утром 28 июля. Жителям было рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с возможными повторными подземными толчками.