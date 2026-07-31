Стало известно, что Маск предсказал Испании из-за наплыва мигрантов

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута: за сутки туда незаконно пробрались почти 60 тыс. человек.

Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, — убежден Маск.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала незамедлительно остановить незаконные пересечения испанско-марокканской границы в Сеуте. По ее мнению, возвращение мигрантов на родину должно быть молниеносным. Она добавила, что подключила к решению кризиса на границе еврокомиссаров по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера и по делам Средиземноморья Дубравке Шуице.

До этого испанский премьер-министр Педро Санчес рассказал, что массовый прорыв мигрантов через границу с Марокко в испанский город Сеута нарушает территориальную целостность страны. С его слов, это событие можно расценивать как нападение.