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31 июля 2026 в 18:35

Стало известно, что Маск предсказал Испании из-за наплыва мигрантов

Маск предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва мигрантов

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута: за сутки туда незаконно пробрались почти 60 тыс. человек.

Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, — убежден Маск.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала незамедлительно остановить незаконные пересечения испанско-марокканской границы в Сеуте. По ее мнению, возвращение мигрантов на родину должно быть молниеносным. Она добавила, что подключила к решению кризиса на границе еврокомиссаров по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера и по делам Средиземноморья Дубравке Шуице.

До этого испанский премьер-министр Педро Санчес рассказал, что массовый прорыв мигрантов через границу с Марокко в испанский город Сеута нарушает территориальную целостность страны. С его слов, это событие можно расценивать как нападение.

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