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31 июля 2026 в 12:23

Юрист из дела Маска оказался в центре скандала из-за видео

Юрист OpenAI лишился новой должности после скандала с изменой

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Юрист Натаниэль Каллертон, участвовавший в процессе против Илона Маска на стороне OpenAI и Сэма Альтмана, оказался в центре скандала после публикации видео с другой женщиной, сообщает New York Post. Каллертона и его коллегу Келси Боренцвейг сняли в Центральном парке Нью-Йорка. После публикации ролика выяснилось, что 45-летний юрист состоит в браке.

Оба специалиста работают в одной из крупнейших юридических фирм США Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Они входили в команду защиты OpenAI и Сэма Альтмана по иску Илона Маска на $150 млрд.

После скандала Каллертона отправили в отпуск на время внутреннего расследования. Кроме того, сорвался его переход в конкурирующую фирму Gibson Dunn на более высокую должность.

Ранее сообщалось, что Tesla рассматривает возможность продажи своего китайского подразделения или выделения его в отдельную структуру. Это может быть связано с подготовкой к возможному слиянию компании со SpaceX. Маск намеренно выстроил работу Tesla так, чтобы китайская и американская части бизнеса были четко разделены. Это должно было снизить риски для компании в случае обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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