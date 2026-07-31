Жительница Калининграда отдала мошенникам миллионы

Жительница Калининградской области Гусевского района передела мошенникам 6 млн рублей, сообщает УМВД РФ по региону. Из-за угрозы уголовной ответственности 64-летняя женщина отдала крупную сумму денег курьеру, которая приехала к ее дому. Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Предварительно установлено, что на телефон потерпевшей периодически поступали звонки от разных абонентов. Неизвестные представлялись сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Под угрозой привлечения пожилой женщины к уголовной ответственности они убедили ее снять со счета 6 млн рублей. Наличные пенсионерка передала курьеру, которая приехала к ее дому, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Лефортовский суд Москвы 31 июля продолжил рассмотрение иска исполнительницы к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге местный житель по указке мошенников проник в чужую квартиру и пытался вскрыть сейф. Собственника квартиры в этот момент не было — он отдыхал в другой стране. Мужчину задержал прибывший на место наряд Росгвардии.