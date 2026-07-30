Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание

Всего 1,5 года колонии поселения получил водитель за смерть семилетнего ребенка в ДТП в Калиниграде, сообщила прес-служба судов региона в МАКСе. Автомобиль Chery стоял с аварийным сигналом на Южном обходе, когда в него врезался 20-летний молодой человек из Мамоново на своем Mercedes. Водителя и пассажиров китайской машины увезла скорая помощь, однако спасти семилетнего мальчика врачам не удалось — он скончался в больнице.

Суд признал Макара виновным в нарушении правил дорожного движения и причинении смерти по неосторожности. Он выплатил пострадавшей семье 2 млн рублей в качестве морального ущерба. Кроме того, молодой человек не сможет садиться за руль еще 2,5 года после выхода из тюрьмы.

Ранее пресс-служба подмосковной полиции сообщила о гибели 14-летнего подростка в ДТП в Люберцах. Отмечалось, что несовершеннолетний находился за рулем автомобиля Changan, хотя не имел водительских прав. Он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком в деревне Островцы.

Кроме того, автомобиль Ford Mustang после столкновения как минимум с тремя машинами выехал на лестницу подземного перехода у станции метро «Домодедовская» на юге Москвы. Водитель иномарки с белорусскими номерами не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал.