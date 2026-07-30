В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил обязать регионы устанавливать информационные щиты, касающиеся безопасности детей на дорогах, чтобы снизить число ДТП. По его словам, в большинстве случаев причиной трагедии становится превышение скорости.

Каждое утро я открываю ленту новостей и с тревогой читаю о страшных авариях, уносящих жизни детей. Это крик о помощи, который мы обязаны услышать. Чаще всего причина подобных катастроф — превышение скорости. Пора всерьез задуматься, как переломить эту страшную тенденцию. Я предлагаю ввести обязательное ежегодное размещение в каждом регионе не менее 50 социальных билбордов по безопасности дорожного движения, посвященных защите детей. Их следует разместить вдоль трасс федерального и регионального значения, в зонах пешеходных переходов у школ и детских садов, а также на участках с высокой аварийностью, — поделился Панеш.

Он предложил утвердить единый список социальных слоганов и визуальных образов, таких как изображение ребенка с фразами «Сбавьте скорость — сохраните жизнь» или «Вы спешите, а дома ждут». По словам депутата, регионы смогут добавлять свои инициативы, но базовый набор и содержание должны быть обязательными.

Финансирование может быть организовано через дорожные фонды регионов — средства, которые закладываются на содержание и ремонт дорог. Также можно привлечь операторов наружной рекламы, обязав их предоставлять часть площадей для социальной рекламы бесплатно или по льготным расценкам. Это не потребует огромных бюджетных вливаний, но даст серьезный социальный эффект. Исследования показывают, что визуальные напоминания о ценности жизни снижают скорость в среднем на 5–10% на опасных участках. А социальная реклама с участием детей вызывает эмоциональный отклик даже у самых агрессивных водителей, — добавил Панеш.

Он подчеркнул, что обязательное размещение билбордов обеспечит системный подход к пропаганде безопасности и будет эффективнее, чем разовые акции, о которых быстро забывают. По словам парламентария, в Московской области подобные плакаты помогли снизить количество аварий на 8% уже в первый год.

Ранее в Люберцах 14-летний юноша сел за руль машины и стал участником аварии со смертельным исходом. В происшествии также погиб его 21-летний пассажир.