Росгвардейцы задержали нетрезвую женщину за рулем в Подмосковье

В подмосковном Чехове сотрудники Росгвардии задержали женщину за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Патруль заметил хаотичное движение и опасные маневры на улице Заречной.

Росгвардейцы заблокировали транспортное средство и зафиксировали у водительницы явные признаки алкогольного опьянения. Задержанная объяснила свое состояние тем, что употребила спиртное за рулем ввиду отсутствия интенсивного движения. Для проведения дальнейших процессуальных действий она была передана сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее в центре Севастополя пьяная 28-летняя водительница Opel устроила скандал с сотрудником ГАИ после того, как врезалась в припаркованное авто и пыталась скрыться. Во время оформления протокола женщина кричала, угрожала мужем и пыталась переложить вину на другого водителя. Дама на повышенных тонах доказывала инспектору свою правоту. Для медицинского освидетельствования водительница была доставлена в лечебное учреждение, где на нее надели наручники.

До этого представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Горно-Алтайске водитель с признаками опьянения протащил сотрудника полиции по дороге после требования предъявить документы. Инцидент произошел при попытке остановить автомобиль, опасно маневрировавший на дороге.