Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:43

Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил подростков на питбайке

Пьяный мужчина на иномарке сбил двух подростков в Чувашии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Янтиково в Чувашии столкнулись Hyundai Solaris и питбайк, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщила республиканская прокуратура. 16-летний водитель мотосредства и его 17-летний пассажир госпитализированы, водитель иномарки был пьян.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП, но был установлен полицией в ходе разыскных мероприятий. Медосвидетельствование показало у него алкогольное опьянение. Мужчина задержан, ему грозит административная и уголовная ответственность в зависимости от последствий и квалификации действий.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края пьяный водитель без прав сбил двух женщин. 32-летний мужчина за рулем Kia начал сносить уличные скамейки. Когда очевидцы попытались его остановить, водитель направил автомобиль на людей, перегородивших ему путь, после чего попытался уехать. В результате происшествия две женщины получили травмы, одну из них госпитализировали.

До этого пьяного водителя, который сбил женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержали на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что он не пытался скрыться.

Регионы
Чувашия
ДТП
подростки
пьяные водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.