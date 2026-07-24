Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил подростков на питбайке Пьяный мужчина на иномарке сбил двух подростков в Чувашии

В селе Янтиково в Чувашии столкнулись Hyundai Solaris и питбайк, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщила республиканская прокуратура. 16-летний водитель мотосредства и его 17-летний пассажир госпитализированы, водитель иномарки был пьян.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП, но был установлен полицией в ходе разыскных мероприятий. Медосвидетельствование показало у него алкогольное опьянение. Мужчина задержан, ему грозит административная и уголовная ответственность в зависимости от последствий и квалификации действий.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края пьяный водитель без прав сбил двух женщин. 32-летний мужчина за рулем Kia начал сносить уличные скамейки. Когда очевидцы попытались его остановить, водитель направил автомобиль на людей, перегородивших ему путь, после чего попытался уехать. В результате происшествия две женщины получили травмы, одну из них госпитализировали.

До этого пьяного водителя, который сбил женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержали на месте ДТП. В ведомстве уточнили, что он не пытался скрыться.