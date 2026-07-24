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24 июля 2026 в 12:49

В Совфеде оценили возможный запрет соцсетей для подростков в России

Сенатор Гибатдинов: запрещать подросткам соцсети бессмысленно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запрет соцсетей для подростков — тупиковый путь, заявил NEWS.ru член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его мнению, дети все равно обойдут ограничения, а реальную проблему решает только усиление работы правоохранителей с теми, кто вербует и шантажирует несовершеннолетних в интернете.

Сегодня гораздо важнее усилить работу правоохранительных органов и профильных служб по выявлению тех, кто через интернет вовлекает детей в противоправную деятельность, занимается вербовкой, шантажом и психологическим воздействием, — сказал Гибатдинов.

Приоритетом сенатор считает борьбу с преступниками и повышение цифровой грамотности детей и взрослых, а не тотальные запреты. Он напомнил, что в СМИ все чаще появляются сообщения о случаях запугивания и вовлечения несовершеннолетних в преступления через соцсети.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать безопасные соцсети для детей. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что системы должны использовать более совершенные алгоритмы для отслеживания деструктивного контента.

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