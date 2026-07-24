Эксперт объяснил, чем опасен запрет соцсетей для подростков

Тотальный запрет соцсетей для детей, в том числе по примеру Франции, несет в себе риски изоляции и подавления творчества, заявил NEWS.ru гендиректор коммуникационного агентства «Фабрики смыслов» Вадим Попов. Это касается прежде всего подростков из удаленных регионов или детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению эксперта, прямое копирование европейского закона в России не предполагается.

Недопуск детей к соцсетям ограничивает их свободу самовыражения и может подавить творческие способности. К тому же для подростков из удаленных регионов или детей с ограниченными возможностями здоровья соцсети часто являются единственным доступным каналом социализации, поиска сообществ по интересам и получения дополнительного образования. Тотальный запрет может привести к их изоляции, — заявил Попов.

По его мнению, вместо полного запрета одним из решений может стать внедрение образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности школьников. Эксперт убежден, что детей можно научить осознанному потреблению контента.

И вот здесь востребованным будет не сам французский инструмент запрета, а его концептуальная часть: признание неспособности саморегуляции соцсетей защитить детей и необходимость принудительного введения технических фильтров на стороне самих платформ, работающих в российской юрисдикции, — заключил Попов.

Ранее детский психолог Надежда Резенова рассказала, что запрет на использование соцсетей ограничивает развитие подростков. Она уточнила, что запреты нарушают коммуникацию между подростком и родителями и не учат договариваться.