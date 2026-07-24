Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области

Тело утонувшего мальчика 2012 года рождения, которого искали в Борском районе Самарской области, найдено, сообщило ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Сотрудники полиции извлекли погибшего из воды 24 июля в 13:13 (12:13 мск).

24 июля в 13:13 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее под Самарой погибли два мальчика 2009 и 2012 года рождения, еще одного ребенка 2011 года рождения вытащили на берег прохожие. К спасательной операции были привлечены два плавсредства и восемь специалистов, среди них водолазы и сотрудники ГИМС.

Кроме того, в Эвено-Бытантайском районе Якутии восьмимесячный младенец погиб, упав в ведро с водой. Малыш только начал самостоятельно передвигаться, и в процессе ходьбы он опрокинулся в емкость. Спасти ребенка не удалось.

Также в Следственном комитете России по Челябинской области сообщили, что в реке Урал утонул несовершеннолетний. Инцидент произошел днем 14 июля: двое братьев, 11 и 14 лет, купались вблизи садоводческого товарищества.