В Самарской области продолжаются поиски второго утонувшего ребенка

Спасатели МЧС продолжают поиски второго ребенка, утонувшего в среду в Борском районе Самарской области, сообщили в региональном управлении ведомства. В реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения, третьего ребенка — 2011 года рождения — спасли очевидцы. В поисках задействованы две единицы техники и восемь человек, в том числе водолазы и инспекторы ГИМС, передает РИА Новости.

В поисках задействовано две единицы техники и восемь человек, — говорится в сообщении.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

До этого отбойное течение унесло отца и его 20-летнего сына от пляжа в Приморье, и они оба оказались в открытом море. Уточняется, что сильные волны разыгрались на мысе Вятлина. Отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.