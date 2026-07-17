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17 июля 2026 в 13:59

Тягун унес отца и сына в открытое море

Отец бросился спасать сына из течения в Приморье и уплыл с ним в открытое море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отбойное течение унесло отца и сына от пляжа в Приморье, и они оба оказались в открытом море, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По информации источника, сильные волны разыгрались на мысе Вятлина.

По данным канала, 20-летний россиянин во время купания попал в сильный поток воды, который начал уносить его от берега. Отец молодого человека попытался спасти сына, но самостоятельно вытащить его не смог. Однако отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.

Отбойное течение, которое также называют рипом или тягуном, представляет собой узкий поток воды, движущийся от берега в сторону моря или океана. Оно появляется, когда волны, накатывая на берег, возвращаются обратно. В результате образуется сильное течение шириной от одного до 50 метров. Человек, попавший в поток, может быстро оказаться далеко от берега.

Ранее пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе. Трагедия произошла в поселке Советский. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Тело погибшей извлекли из воды очевидцы и передали его сотрудникам полиции.

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