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16 июля 2026 в 14:02

Выпившая пенсионерка решила искупаться и утонула

Пьяная пенсионерка утонула в Выборгском заливе в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пьяная 71-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе, сообщили управлении МЧС России по Ленинградской области в мессенджере МАКС. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский.

Поступила информация о том, что женщина 1951 года рождения, пошла купаться и утонула. Тело погибшей извлечено из воды очевидцами и передано сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело. У него нарушается координация, что повышает риск утопления.

Ранее мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске. По предварительной информации, он купался вместе со своим старшим братом возле СНТ. Их родители были тогда на работе. В один момент ребенок отплыл на восемь метров от берега и начал тонуть. Брат мальчика вызвал экстренные службы. Приехавшие спасатели нашли тело погибшего на дне водоема на глубине около четырех метров. Возбуждено уголовное дело.

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