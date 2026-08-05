Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 14:49

Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил

Семилетний ребенок утонул в реке под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика, утонувшего в реке Дон в селе Залужное, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России во «ВКонтакте». По данным ведомства, дети находились на берегу без взрослых, один из них решил войти в воду и утонул. Его тело позже подняли водолазы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти семилетнего мальчика в результате утопления в водоеме, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что на юго-востоке столицы утонула 10-летняя девочка. Трагедия случилась в районе Люблино.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в подмосковной Электростали утонул девятилетний мальчик. По данным ведомства, ребенок играл с товарищами в футбол на берегу пруда, а когда мяч оказался в воде, решил достать его самостоятельно и утонул в пяти метрах от берега.

Регионы
Воронежская область
дети
смерти
утопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адская жара массово убивает жителей одной страны
Пропавших пилотов Cessna 182 нашли после сигнала по радиостанции
В Черном море обнаружили американский самолет-разведчик
Коллекторы-садисты: мужчину облили кипятком и убили из-за 30 тысяч рублей
Появились кадры с места покушения на Ткачука
Боец ВС РФ проскочил через огонь на «буханке» и спас товарищей
Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ
Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе
Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США
Прокуратура обжалует приговор Лерчек
Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США
Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела
«Малыша увидел»: подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка
Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти
В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой
«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»
Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году
Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии
Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил
Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.