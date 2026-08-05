Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил

Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил Семилетний ребенок утонул в реке под Воронежем

Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика, утонувшего в реке Дон в селе Залужное, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России во «ВКонтакте». По данным ведомства, дети находились на берегу без взрослых, один из них решил войти в воду и утонул. Его тело позже подняли водолазы.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти семилетнего мальчика в результате утопления в водоеме, — говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что на юго-востоке столицы утонула 10-летняя девочка. Трагедия случилась в районе Люблино.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в подмосковной Электростали утонул девятилетний мальчик. По данным ведомства, ребенок играл с товарищами в футбол на берегу пруда, а когда мяч оказался в воде, решил достать его самостоятельно и утонул в пяти метрах от берега.