Волочкова опровергла слухи о новом романе Балерина Волочкова призналась, что отдыхала на Мальдивах с другом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что отдыхала на Мальдивах с журналистом и ведущим Никитой Никитиным, который является для нее не более чем другом, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что между ними сейчас близкие отношения.

О каком романе может идти речь? Мы очень близкие друзья, у нас исключительно дружеские, но очень теплые отношения, — заявила Волочкова.

Балерина уже несколько раз появлялась с молодым человеком на светских мероприятиях. Волочкова также пообещала оповестить СМИ, когда решится на следующий брак.

Ранее Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову. Она отметила, что он был единственным мужчиной, который делал ее счастливой, однако сейчас ее сердце занято другим человеком.