Волочкова рассказала, что чувствует к Керимову

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что он был единственным мужчиной, который делал ее счастливой.

Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его. Но я не могу его простить за то, что он сделал все возможное, чтобы меня не было в Большом театре, — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что сейчас ее сердце занято другим человеком, но не назвала его имени. По ее словам, Керимову она до сих пор не может простить предательство.

Ранее Волочкова рассказала, что помирилась с дочерью. Она отметила, что была обижена на девушку, однако недавно обе стороны попросили друг у друга прощения.