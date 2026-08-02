Не дайте себя обмануть в поезде: 10 прав, о которых должен знать каждый

Не дайте себя обмануть в поезде: 10 прав, о которых должен знать каждый

Путешествия на поезде остаются одним из самых востребованных способов передвижения по России. Однако многие пассажиры не подозревают, какими правами они обладают с момента покупки билета. NEWS.ru пообщался с экспертами Роскачества, которые разъяснили, как действовать в спорных ситуациях при покупке билета, провозе багажа и во время самой поездки.

Готовимся к поездке

1. Опечатка в билете не лишает права на посадку

Если при онлайн-покупке допущено не более двух ошибок — одна в буквах и одна в цифрах, пассажира обязаны пропустить в вагон при предъявлении паспорта (п. 81 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом и телеграмма ОАО «РЖД» № 3/311). Правило не распространяется на международные маршруты с пересечением границы — там данные должны быть безукоризненны.

2. Утерянный бумажный билет можно восстановить

Достаточно обратиться к дежурному по вокзалу, предъявить удостоверение личности, которым подтверждалась покупка, оплатить сбор и написать заявление. Процедура может занимать около двух часов, поэтому лучше обращаться заранее. Самый надежный способ избежать проблемы — пользоваться электронными билетами с предварительной регистрацией.

3. Ручная кладь имеет четкие ограничения

По одному билету разрешено бесплатно провезти до 36 кг вещей (в спальном вагоне — до 50 кг). При существенном перевесе проводник вправе отказать в посадке. Выход — приобрести дополнительный билет, дающий право еще на 36 кг. Отдельно сдаваемый багаж: до трех предметов общим весом не более 200 кг, при этом габариты места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) не более 180 см, а вес — до 75 кг. Если пассажиров двое или трое, нормы суммируются пропорционально количеству проездных документов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

4. Уехать раньше или позже — реально

При наличии свободных мест разрешено выехать поездом того же направления раньше отправления, указанного в билете. При опоздании в течение 24 часов после отхода состава можно обратиться в кассу, обменять билет с минимальной доплатой либо вернуть деньги (удерживается стоимость плацкарта и сборы).

5. Туалет на вокзале — часто бесплатно или по билету

С 2020 года санитарные комнаты на вокзалах, подведомственных Дирекции железнодорожных вокзалов, открыты бесплатно. На остальных станциях достаточно показать билет: стоимость посещения уже включена в проездной документ, и кассир обязан пропустить без дополнительной платы (основание — Устав железнодорожного транспорта).

Как доехать без проблем

1. Никто не может заставить вас поменяться полками

Пассажир на нижней полке имеет законное право отказаться меняться с попутчиком, включая пожилых людей, родителей с детьми и беременных. С 1 сентября 2023 года действует обязанность предоставлять соседу с верхней полки время для приема пищи за столиком. Размещать чужой багаж в рундуках нижних мест можно исключительно с согласия их владельца.

2. Бесплатный сервис от проводника

Каждому пассажиру по просьбе обязаны выдать стаканы, столовые приборы, швейный набор, щетку для обуви, настольные игры (шахматы, шашки) и емкость для заваривания чая или кофе. Если стоимость постельного белья включена в билет, проводник по обращению пассажира застелет полку.

3. Беспокойных соседей можно усмирить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прямой запрет на распитие алкоголя именно в поездах дальнего следования отсутствует, но поезд считается общественным местом. Если поведение попутчиков агрессивное, шумное или сопровождается признаками сильного опьянения, следует немедленно обратиться к проводнику для пресечения нарушения.

4. Собака-поводырь — бесплатно и без ограничений по классу вагона

Животное перевозится без взимания платы при условии нахождения у ног хозяина, обязательно в наморднике и с ошейником. Исключение из общих правил провоза крупных собак в плацкарте действует только для собак-поводырей. При следовании за границу необходимо заранее уточнять требования принимающей страны.

5. Можно сойти раньше или проехать дальше

Если пассажир решил прервать поездку на промежуточной станции, он должен в течение трех часов сделать отметку об остановке в кассе. В течение последующих 10 суток можно продолжить путь поездом аналогичного маршрута, оплатив плацкарт и сбор за переоформление. Случайно пропустили свою станцию? Не проблема. Проводник обязан предоставить бесплатный проезд до ближайшей следующей остановки.

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