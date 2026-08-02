Стало известно, как относятся к российским музыкантам в Австрии Посол Грозов: российские артисты и музыканты собирают полные залы в Австрии

Российские артисты остаются востребованы в Австрии и по-прежнему собирают аншлаги, заявил посол России в Австрии Андрей Грозов. Дипломат отметил, что публика голосует билетами, и это говорит красноречивее любых заявлений, передает РИА Новости.

Публика голосует билетами, залы полны, что красноречивее любых деклараций, — рассказал Грозов.

В качестве примера он привел майские показы «Евгения Онегина» в Венской государственной опере под управлением молодого российского дирижера Тимура Зангиева, а также широкое присутствие российской музыки на Зальцбургском фестивале. Посол подчеркнул, что культура объединяет страны, даже когда политические отношения осложнены.

Ранее сообщалось, что одна из первых женщин-дирижеров Италии Беатриче Венеци заявила, что осенью приедет в Россию, где будет дирижировать оперой Джузеппе Верди «Травиата». По ее словам, она рада возвращению в страну и считает Новосибирск одним из наиболее интересных культурных центров. Дирижер также сообщила, что начала изучать русский язык.