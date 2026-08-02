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02 августа 2026 в 10:56

Почему не работает Telegram 2 августа: замедление, сбои, последние новости

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Сегодня, 2 августа, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны?

Где не работает Telegram 2 августа

Россияне публикуют новые жалобы на Telegram на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Они утверждают, что через мессенджер не отправляются сообщения, не загружаются медиа, не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около трех десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Санкт-Петербурга — 25%, Ростовской области — 14%, Москвы и Московской области — по 11%, Калужской, Воронежской, Нижегородской, Кемеровской областей, Краснодарского края — по 7%, Свердловской области — 4%.

Почему не работает Telegram сегодня, 2 августа, замедление

Роскомнадзор с начала февраля ввел частичные ограничения в отношении Telegram, объяснив это несоблюдением мессенджером российских законов. В ведомстве подчеркнули, что будут и дальше поэтапно ограничивать работу сервиса, чтобы добиться исполнения законодательства и обезопасить граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что администрация мессенджера проигнорировала свыше 150 тысяч требований об удалении запрещенного контента. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский добавил, что Telegram сознательно игнорирует российские правила, годами уклоняясь от удаления незаконной информации и локализации данных пользователей.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Когда Telegram может перестать работать в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на продолжающийся диалог с представителями Telegram, ощутимого прогресса в вопросе разблокировки мессенджера пока не наблюдается.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов полагает, что Telegram знает, что нужно сделать для снятия ограничений, и оставшиеся требования Роскомнадзора носят скорее технический характер, их выполнение возможно в течение 20–40 дней.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев подчеркнул, что полноценная работа сервиса в России возможна только при условии переноса серверов в страну, иначе Telegram может полностью перестать работать. О вероятности окончательного прекращения работы мессенджера к парламентским выборам в сентябре 2026 года по «сценарию YouTube» также упомянул зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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Егор Зверев
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