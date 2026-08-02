Президент Украины Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии против населения.

Зеленский явно не договаривает. Он не считает людьми всех обманутых им украинцев, тысячами вылавливаемых как животных на улицах для отправки и утилизации на фронт. Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям, — сказал Шеремет.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что президенту Украины нужен контроль над денежными потоками, а не прекращение конфликта. По ее словам, происходящие кадровые перестановки не связаны с государственной политикой, а свидетельствует о том, что коррупция стала основой правления Зеленского и его стремления сохранить власть на неопределенный срок.

До этого Мендель обвинила Зеленского в том, что он скрывает реальные потери на фронте. В пятницу, 31 июля, глава государства заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли 50 тыс. военнослужащих. При этом в феврале этого года он говорил о 55 тыс. погибших украинских военных.