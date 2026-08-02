Москвичи спасли щенков из раскаленного багажника В Москве в закрытой машине в жару нашли шесть клеток с щенками

В Москве жители ЖК «Мещерский лес» обнаружили в закрытой машине шесть клеток со щенками, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Утром во дворе послышался жалобный скулеж — звук доносился из припаркованной машины, где через приоткрытое окно было видно тяжело дышавшего бигля.

Владелица машины, спустившаяся по просьбе жильцов, открыла багажник, где находились шесть клеток со щенками. По словам соседей, животные могли провести в жару всю ночь, один из них был в критическом состоянии.

Жильцы утверждают, что семья женщины ранее неоднократно проявляла жестокость к животным: ее сын бьет щенков во дворе, и соседи неоднократно делали им замечания. По предварительным данным, женщина размещала объявления об услугах передержки и перевозки животных на онлайн-платформах. Соседи намерены подать заявление в полицию.

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