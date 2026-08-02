США разжигают военные конфликты по всему миру, тем самым усиливая противостояние между Россией и Европой, заявил ТАСС бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии «Народное единство» Костас Исихос. По его словам, Вашингтон пытается вернуть былую мощь, а ЕС фактически соглашается на экономическое и энергетическое самоубийство.

ЕС и НАТО превратились в малых партнеров США, где их разногласия носят не только тактический характер, они разрастаются. Война Запада против России в самом сердце Европы превращается для ЕС в самоубийственный экономический и энергетический выбор , — рассказал Исихос.

Исихос напомнил, что Греция вместе с другими странами НАТО тайно оказывает помощь Украине. Политик также утверждает, что между правящей партией «Новая демократия» и частью оппозиции существует негласная договоренность не вмешиваться в этот процесс.

Ранее бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен выразил мнение, что Финляндия представляет угрозу безопасности для России, поскольку является частью коллективного Запада. Экс-депутат также назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.