Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 12:51

«Самоубийственный выбор»: в Греции посоветовали ЕС не идти на поводу у США

Политик Исихос назвал конфронтацию с Россией самоубийственным выбором для ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США разжигают военные конфликты по всему миру, тем самым усиливая противостояние между Россией и Европой, заявил ТАСС бывший первый замминистра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии «Народное единство» Костас Исихос. По его словам, Вашингтон пытается вернуть былую мощь, а ЕС фактически соглашается на экономическое и энергетическое самоубийство.

ЕС и НАТО превратились в малых партнеров США, где их разногласия носят не только тактический характер, они разрастаются. Война Запада против России в самом сердце Европы превращается для ЕС в самоубийственный экономический и энергетический выбор, — рассказал Исихос.

Исихос напомнил, что Греция вместе с другими странами НАТО тайно оказывает помощь Украине. Политик также утверждает, что между правящей партией «Новая демократия» и частью оппозиции существует негласная договоренность не вмешиваться в этот процесс.

Ранее бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен выразил мнение, что Финляндия представляет угрозу безопасности для России, поскольку является частью коллективного Запада. Экс-депутат также назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.

Европа
США
Греция
НАТО
Евросоюз
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
В NASA блокировали добычу стратегически важного для США ресурса
«Самоубийственный выбор»: в Греции посоветовали ЕС не идти на поводу у США
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.